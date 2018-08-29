عصابة البنغاليين تخطف بني جلدتهم لابتزاز ذويهم .. والاعترافات تكشف مفاجأة!

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على مقيمين من الجنسية البنغالية احتجزوا مواطنين من بني جلدتهم في أماكن مهجورة لابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبناء على ما توفر من معلومات عن قيام عدد من المقيمين، من الجنسية البنغالية باحتجاز أشخاص من مواطنيهم العاملين بالمملكة في أماكن مهجورة، ومواقع نائية وابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم، فقد تم بعد تكثيف التحريات القبض على المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وعددهم 4 تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأوضحت شرطة الرياض أنه ضُبط بحوزتهم مبلغ 35.313 ريالًا وعملات نقدية متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروقة.

وبسماعهم كشفوا عن ارتكاب 16 جريمة احتجاز وابتزاز لأشخاص من الجنسية البنغالية، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.