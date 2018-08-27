عصابة الفتيات استدرجن الرجل لسرقته.. شاهد كيف؟

عصابة الفتيات استدرجن الرجل لسرقته.. شاهد كيف؟

2018/08/27
الساعة 1:37 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نفذت عصابة من 4 فتيات خطة استدرجن خلالها رجلًا داخل سيارتهن من طريق موسلي في هيوستن بولاية تكساس، بحجة اصطحابه لنزهة عقب ساعات العمل.

وتوقفت الفتيات في محطة بنزين، وبينما كان الضحية يتحدث إلى إحداهن خارج السيارة، تعرض لهجوم من قبل رجل مجهول، قام بتقييده، لتبدأ فتاة الاستيلاء على ما في جيوبه، وسرعان ما انضم إليها رجل مجهول شاركها عملية السرقة، وما أن أنهت العصابة سرقتها، حتى عاد أفرادها إلى سيارتهم وفروا من المكان، تاركين الضحية في محطة الوقود.


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