عصابة سرقة مكيفات ومكبرات المساجد في قبضة شرطة الجوف

المواطن - الجوف

ضبطت شرطة منطقة الجوف، عصابة امتهنت سرقة محتويات المساجد من برادات ومكيفات ومكبرات صوت.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، عن تبلغ شرطة محافظة دومة الجندل، بتعرُّض مجموعة من المساجد بالمحافظة، لسرقة مكيفات ومكبر الصوت وبرادتي ماء.

وأوضح النومس، أنه من خلال التحريات، تم ضبط مواطن بالعقد الثاني من العمر، والذي اعترف بالسرقة، ويرافقه شخصان آخران جارٍ ضبطهما.

فيما أكد المتحدث باسم شرطة الجوف، أنه قد تم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.