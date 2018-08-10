عضوة فريق ترجمان الفائز بجائزة هاكاثون الحج تكشف لـ”المواطن” القصة وراء جائزة المليون ريال

المواطن-أمل الغامدي-الباحة

عندما يتفوق الإبداع ويتميز بحضوره للوصول للقمة تتمثل الفتاة السعودية، هنا نقف احتراماً وتقديراً للفريق السعودي “ترجمان” الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة هاكاثون الحج من بين ٢٩٥٠ منافسًا من جميع أنحاء العالم.

وحصل الفريق على جائزة بقيمة مليون ريال سعودي عن تطبيق يعمل على ترجمة اللوحات الإرشادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت.

صحيفة “المواطن” تواصلت مع بيان الغامدي إحدى عضوات فريق “ترجمان” للتعرف أكثر على تفاصيل الفوز الباهر ومعلومات عن الفريق حيث قالت :” قبولنا في الهاكاثون وتواجدنا لخدمة ضيوف الرحمن هو أكبر نجاح لنا .. فالحمد لله أولًا وأخيرًا أن سخرنا لخدمة حجيجه.”

وأضافت : فريق ترجمان مكون من خمسة أعضاء، سماهر عبد الله الهذلي ماجستير من جامعة الملك سعود بالرياض وخريجة بكالوريوس علوم الحاسب الآلي من الكلية الجامعية بينبع، بيان علي الغامدي مبرمجة خريجة علوم حاسب آلي من الكلية الجامعية بينبع خريجة الدبلوم العام في التربية من جامعة الملك عبد العزيز، وروان علي المطرفي مبرمجة خريجة علوم حاسب آلي من الكلية الجامعية بينبع، ورهام زاهر المرغلاني مبرمجة ومصممة طالبة ماجستير تقنية معلومات مؤسسية بجامعة جدة وخريجة علوم حاسب آلي من الكلية الجامعية بينع، إضافة إلى رغدة محمد القاضي مبرمجة متخرجة من جامعة الملك عبد العزيز خريجة الدبلوم العام في التربية من جامعة الملك عبد العزيز.

وتابعت الغامدي بالقول: ” كوننا صديقات دراسة في الكلية الجامعية بينبع قمنا بعمل مجموعة على واتساب لعرض الأفكار للمشاركة في الهاكاثون وانضمت لنا رغدة التي تربطها صداقة معي وتم تكوين الفريق والتسجيل في هاكاثون الحج.

واستطردت بقولها” المملكة تشهد توافدا من ضيوف الرحمن من خارج المملكة لأداء فريضة الحج من جميع دول العالم. فكيف لحجاج العالم أجمع أن يفهموا اللوحات الإرشادية المتواجدة في المشاعر. ومن هنا نشأت فكرة التطبيق وقد وضعنا أنفسنا مكان الحاج.. ماذا يحتاج من خدمة لتسهيل حجه؟ وكم ستكلفه هذه الخدمة ؟ فقررنا أن نقوم بتطبيق ترجمان التطبيق الذي يترجم اللوحات الإرشادية بلغة الحاج على حسب لغة جواله وبدون الاتصال بالإنترنت.

وتابعت الغامدي” كان شعور الفوز فخرا واعتزازا .. ومن هذا المنطلق نبارك للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز إنجازه التاريخي والذي به حقق الرقم القياسي في أكبر هاكاثون في العالم ودخوله موسوعة غينيس العالمية.

وأردفت بالقول : قدّمت العديد من الجهات عروضها لاحتضان ودعم العديد من الأفكار المميزة في هاكاثون الحج وعلى رأسهم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وذكرت الغامدي: لنا مشاركات سابقة منها، المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني والثالث، والمشاركة في اليوم العالمي للبصر ٢٠١٥ المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، والمشاركة في النادي الدعوي وتقديم العديد من الأعمال التطوعية، والمشاركة في نادي مايكروسوفت، والمشاركة في الأنشطة الطلابية بشكل عام.

وأضافت: سنسعى لتقديم المزيد من الحلول التقني، فالمرأة السعودية قادرة على صناعة المعجزات.. التوكل على الله أولًا .. ثم الثقة بالنفس والسعي إلى الهدفك والمراد .. وفي يوم ما سنصل إليه بإذن الله.