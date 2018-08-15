عضو شورى يقدم مقترحًا لحل أزمة المشاكل المرورية

عضو شورى يقدم مقترحًا لحل أزمة المشاكل المرورية

2018/08/15
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

اقترح اللواء طيار عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي عبدالله السعدون، أن يضع المرور مجموعة من الإجراءات لتسهيل الاعتراض على الشكاوى المرورية.

وقال السعدون، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أقدر للمرور جهوده، لكن لابد من إجراءات إدارية تسهل إجراءات الاعتراض عند الاشتباه بوجود خطأ.

وأضاف: “كل عمل إنساني معرض لنسبة معينة من الخطأ حتى أدق العمليات كالطب والطيران”.


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