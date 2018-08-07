عطيف: جمهور الهلال شغلنا الشاغل .. ولن نتنازل عن إسعاده

المواطن - محمد سمعه

شدد اللاعب عبدالله عطيف، نجم وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي، على رغبته في الفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والاتحاد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في بريطانيا.

وتحدث عبدالله عطيف قائلًا: أسعى وأريد الفوز ببطولة كأس السوبر؛ كون البطولة التي فاز بها الفريق الهلالي في عام 2015، كنت أخضع وقتها لبرنامج تأهيلي من الإصابة.

وأضاف عبدالله عطيف: أتمنى من الجميع الاستمتاع بمباراة السوبر، وأريد كذلك الفوز باللقب لإسعاد جماهير الهلال بالبطولة.

وكان عبدالله عطيف تُوج مع نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017- 2018 برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان الهلال أعد معسكرًا تحضيريًّا في النمسا للموسم الجديد واستعد بشكل جيد وقوي لمواجهة العميد في الفترة المقبلة.

جاء المدرب البرتغالي جورجي خيسوس لتدريب نادي الهلال، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل عن الزعيم بعد الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

يطمح نادي الهلال للتتويج بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، مع الاجتهاد للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والذي فقده الزعيم في الموسم الماضي، بعد توديع المسابقة من دور ثمن النهائي على يد نادي القادسية.