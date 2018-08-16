عقوبات أمريكية على شركات روسية وصينية بسبب التجارة السرية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية؛ لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية وسط مساعي واشنطن لإبقاء الضغوط على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.

واتهمت الوزارة شركة “داليان صن مون ستار انترناشونال لوجستيكس تريدنغ” الصينية وشركة أخرى تابعة لها بتزوير وثائق لتسهيل شحنات من الكحول والسجائر لكوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة أن هذه الشحنات ساعدت على تجارة “سرية” هائلة بالسجائر عادت على نظام ببيونج يانج بنحو مليار دولار في العام.

كما أدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة “بروفينت” الروسية لانتهاكها العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن تحمل العلم الكوري الشمالي في ثلاثة موانئ روسية.

وفرضت الوزارة كذلك عقوبات على فاسيلي الكسندروفيتش المدير العام لشركة بروفينت، وقالت إنه “شارك شخصياً” في الصفقات مع كوريا الشمالية.