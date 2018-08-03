عقيل بلغيث ينضم إلى الفيصلي رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده النجم عقيل بلغيث، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ووقعت إدارة نادي الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، عقدًا احترافيًّا مع عقيل بلغيث صاحب الـ30 عامًا، لمدة موسمين، في حضور رئيس مجلس الإدارة، فهد المدلج، وذلك وفقًا لحساب العنابي الرسمي على “تويتر”.

ويسعى مسؤولو نادي الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الموسم الجديد، أملًا في الظهور بمستوى مميز كما حدث العام الماضي، حيث تأهل العنابي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتل المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان عقيل بلغيث قد غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المُقام في النمسا، الأسبوع الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، الذي منح له فرصة البحث عن عرض احترافي مناسب خارج جدران الراقي في الموسم الجديد.

ورحل عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب عقيل بلغيث كل من؛ تيسير الجاسم، إسلام سراج، أمير كردي، صالح العمري، حمدان الشمراني، وليد باخشوين، ومنصور الحربي.