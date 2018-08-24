علماء يحصلون على أنقى قطرة ماء في العالم

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نجح علماء نمساويون في الحصول على ما أطلقوا عليه أنظف قطرة ماء، معتمدين في تجربتهم تلك على “زراعة الجليد” في فراغ تام وبطريقة مجهرية.

وبحسب موقع “Science” فإن العلماء أنتجوا قطرة الماء في ظروف خاصة من أجل الحصول على ماء نقي خال من الشوائب، ولا يوجد فيها أي شكل من أشكال الاحتكاك بالهواء، وذلك بالاعتماد على سطح من ثاني أكسيد التيتانيوم، مصقولًا ومنظفًا على المستوى الذري، بحسب ما قال أولريك ديبوليد أحد أعضاء المجموعة التي قامت بإجراء البحث.

وبحسب ديبوليد فإنه حتى أنقى أنواع المياه تحتوي على الشوائب، واستخدم العلماء في دراستهم عددًا من المكونات الكيميائية من أجل الحصول على تفاعلات نظيفة لتكوين الماء بعيدة عن أي احتكاك مع الإنسان أو الهواء.