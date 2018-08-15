على طريقة 11 سبتمبر.. سرق طائرة ليفجرها في منزله ويقتل زوجته

المواطن - متابعة

على طريقة أحداث 11 سبتمبر 2001، سرق رجل أميركي، من ولاية يوتا، طائرة صغيرة وحطم بها منزله بعد خصامه مع زوجته.

وبحسب موقع الميرور، قال مصدر إن دوان يود، وهو طيار متمرس يبلغ من العمر 47 عامًا، سرق طائرة من صاحب عمله من أجل تنفيذ مهمة انتحارية لقتل شريكته، مضيفًا أن الزوجين كانا يمران بأزمة عائلية.

وسقطت الطائرة في الجزء الأمامي لمنزله المتواجد في بايسون، ليموت الطيار في الحال.

وقال الرقيب نويمي ساندوفال إن زوجته وطفلهما كانا حاضرين في وقت الحادث، لكنهما لم يصابا بأي مكروه، وتابع أنهما تمكنا من الفرار خلال احتراق المنزل.

واعتقلت الشرطة، قبل 48 ساعة من وقوع الحادث، الزوج يود بسبب العنف الزوجي، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد بكفالة.