على عكس المتوقع .. أبل قد تؤجل طرح أيفون 9

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف تقرير حديث عن بعض التعديلات التي قد تلجأ إليها شركة أبل الأميركية العملاقة فيما يتعلق بموعد إصدار هاتفها الذكي الجديد أيفون 9 أو حتى الجيل الثاني من أيفون X.

وقالت مجلة فوربس الأميركية إن موعد طرح هاتف أيفون 9 قد يتأجل لشهرين، أي أن الموعد الفعلي لظهور الهاتف قد يكون في نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من كون الشركة الأميركية قد اعتادت الكشف عن أحدث ما توصلت إليه على مستوى التكنولوجيا في سبتمبر من كل عام.

تقرير المجلة الأميركية يرجح أن يظل الموعد الرسمي للكشف عن أيفون X بجيله الثاني والنسخة بلس من الهاتف في الشهر المقبل، ومن ثم فإن هاتف أيفون 9 هو الذي سيتأجل طرحه إلى نوفمبر.

واستشهد التقرير بما جرى في العام المقبل، والذي شهد غياب أيفون X عن الأسواق بشكل فعلي رغم إعلان الشركة الأميركية عنه، غير أن نفاد الكميات المطروحة من خلال الطلب المسبق، قد أدى إلى بدء انتشار الهاتف بشكل فعلي مع نهاية العام.

وتناولت العديد من التقارير الإعلامية بعض التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة من هاتف أيفون X، حيث استقرت أبل بشكل فعلي على التصميم النهائي لهاتفها الذكي الجديد أيفون 9، والذي سيعمل بشاشة OLED كاملة بدون أي حواف من إنتاج شركة LG الكورية، وهو ما سيؤدي إلى طرح النسخة المقبلة من أيفون X بأسعار أقل.

وعلى مستوى الاستخدام، فإن النسخة الأحدث من أيفون X ستكون مدعمة بأحدث تقنيات شحن البطارية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوقت المستغرق لإعادة شحن البطارية.

وأكد تقرير تقني أن النسخة الأكبر حجمًا من أيفون X ستكون مزودة بأحد أفضل معدلات شحن البطارية في الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي ظلت شركة سامسونغ الكورية متفوقة فيه على مدار سنوات طويلة.