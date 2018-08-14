عمانيين شهداء أنقذوا سعوديات.. هكذا يفعل أحفاد المهلب بن أبي صفرة

المواطن - سعد البحيري

عبر العديد من المواطنين والمغردين السعوديين والعمانيين عن خالص تعازيهم لذوي الشابين العمانيين اللذين استشهدا غرقًا أثناء محاولة إنقاذ بعض الأشخاص من الغرق في وادي دربات بمحافظة ظفار خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأطلق المغردون وسمًا عبر موقع تويتر بعنوان :”عمانيين شهداء أنقذوا سعوديات” بثوا من خلاله مشاعر الحزن وتنافسوا في رثاء الشابين وتعداد مناقبهما والثناء على صنيعهما الحسن.

وأشاد المغردون بشجاعة الشابين، مؤكدين على أن هذا الأمر ليس بمستغرب على أحفاد المهلب بن أبي صفرة الأزدي.

وكان الدفاع المدني العماني قد أعلن في وقت سابق أن فرق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار تلقت بلاغًا بغرق مواطنين اثنين بوادي دربات ، حيث تم إخراجهما من قعر المياه، وقد بذلت فرق الإسعاف جهودًا مضنية من خلال تقديم العناية الطبية الطارئة ،إلا أنهما فارقا الحياة.

وقدمت السفارة السعودية في مسقط خالص تعازيها لذوي الشابين في بيان قالت فيه : تابعت السفارة باهتمام ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ما صدر عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان الشقيقة عن تعرض بعض الزوار لموقع وادي دربات بمحافظة ظفار للغرق خلال إجازة نهاية الأسبوع مما نتج عنه استشهاد الشابين العمانيين طارق بن سالم بن سعيد الناصري وحمير بن سيف بن سعيد الناصري رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقد أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي اتصالاً هاتفيًا بوالد الشهيد طارق الفاضل سالم بن سعيد الناصري مقدمًا له أحر التعازي بالفقيدين وداعيًا للشهيدين بالرحمة والغفران ولأهلهما بالصبر والسلوان.

وأهابت السفارة في مسقط بالمصطافين السعوديين في محافظة ظفار بالالتزام بتعليمات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العماني خلال اقترابهم من المسطحات المائية وأن يتوخوا الحذر.