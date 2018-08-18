عمران خان.. من رياضة الكريكيت إلى أهم منصب في باكستان

المواطن - الرياض

انتُخب زعيم حركة الإنصاف الباكستانية ونجم الكريكيت السابق، عمران خان، رئيساً لوزراء باكستان بعد تصويت في الجمعية الوطنية في البلاد.

وكان حزب حركة الإنصاف، فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو، ما رفع حظوظ خان ليصبح رئيسا للحكومة بمساعدة الأحزاب الصغيرة، بعد مرور أكثر من عقدين على دخوله المعترك السياسي لأول مرة.

وأدى خان اليمين الدستورية اليوم السبت ليتولى مهام منصبه الأرفع في باكستان.

وينتظر خان، البالغ من العمر 65 عاماً، إرثاً ثقيلاً إذ تعاني بلاده من أزمة اقتصادية متزايدة.

البرنامج الانتخابي

واعتمد خان في برنامجه الانتخابي على وعود بمكافحة الفساد، وبتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء في البلاد، والسعي نحو التحول بباكستان إلى “دولة إسلامية تتمتع بالرفاه”.

وقد صوت لصالح خان في 17 أغسطس، 176 عضواً في الجمعية الوطنية، فيما حصل منافسه زعيم حزب الرابطة الإسلامية، شهباز شريف، على 96 صوتاً.

رؤية دولية

وعن رؤيته للشأن الدولي، تعهد خان بإجراء محادثات مع الجارة الهند، من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول إقليم كشمير، الذي يعد أبرز سبب للخلاف بين البلدين النووين.

كما دعا إلى روابط متساوية من “المصالح المتبادلة” مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه من أشد المنتقدين للتدابير التي تتبعها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، كالضربات الموجهة باستخدام الطائرات المسيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مؤخراً المساعدات عن باكستان، متهماً إياها بتوفير “ملاذ آمن” للإرهابيين الناشطين في أفغانستان المجاورة.

الحياة الشخصية

ولد عمران خان لشوكت خانوم وإكرام الله خان نيازي مهندس مدني في لاهور، نشأ خان صبياً هادئاً خجِلاً في شبابه، في أسرة متوسطة معه فيها 4 شقيقات.

استقر والد خان في إقليم البنجاب وهو ينحدر من قبيلة نيازي شيرمان خيل البشتونية في مدينة ميانوالي. ويضم نسبة من جهة الأم نماذج ناجحة من لاعبي الكريكيت، ومنهم على سبيل المثال: جاويد بوركي، وماجد خان.

تلقى خان تعليمه في كلية أيتشسون (Aitchison College) بمدينة لاهور، ومدرسة القواعد الملكية في ورسيستر (Royal Grammar School Worcester) في إنجلترا، حيث تفوق في لعبة الكريكيت. وفي عام 1972 ألحق بكلية كيبل (Keble College) في أكسفورد لدراسة الفلسفة، والسياسة، والاقتصاد؛ حيث تخرج في الكلية في المرتبة الثانية في السياسة، والمرتبة الثالثة في الاقتصاد.

في 16 مايو عام 1995 تزوج خان سيدة المجتمع الإنجليزية جيميما جولدسميث التي تحولت إلى الإسلام بعد حفل ديني مدته دقيقتان في باريس، وبعد ذلك بشهر تقريبا وفي 12 يونيو تزوجا في حفل مدني في مكتب تسجيل ريتشموند في إنجلترا، واتبع باستقبال في منزل جولدسميث في مقاطعة سيري. وقد وصف خان الزواج بأنه صعب، وقد أثمر هذا الزواج طفلين؛ سليمان عيسى من مواليد 18 نوفمبر 1996، وقاسم من مواليد 10 أبريل 1999، وكما كان اتفاق زواجه قضى خان أربعة أشهر سنوياً في إنجلترا. أعلن طلاق زوجة خان في 22 يونيو 2004، وذلك لصعوبة تأقلمها على المعيشة في باكستان.

ويقيم خان الآن في بني جالا في العاصمة إسلام أباد، حيث بنى منزلاً بمزرعة بالأموال التي باع بها شقته في لندن، وهو يزرع أشجار الفاكهة، والقمح، ويربي الأبقار، وفي الوقت نفسه يحافظ على أرضية للكريكيت لولديه الذين يزورانه أثناء فترة إجازتهما. ويقال أيضا: إن خان على اتصال دائم مع تيرانا جاد وايت خان ابنته المزعومة، وهو ما لم يعترف به علناً على الإطلاق.

رياضة الكريكيت

ظهر خان لأول مرة بشكل باهت في الدرجة الأولى في لعبة الكريكيت، بينما كان في السادسة عشرة من عمره في مدينة لاهور.

ومع بداية حقبة 1970 كان يلعب لصالح الفريق الوطني في لاهور A من 1969 إلى 70، لاهور B من 1969 إلى 70، لاهور جرينز من 1970 إلى 71، وفي النهاية لاهور من 1970 إلى 71.

كما كان خان جزءاً من فريق بلو كريكيت لجامعة أكسفورد، في مواسم 1973 وإلى 1975. وفي ورسيسترشاير، حيث لعب كريكيت المقاطعات من 1971 إلى 1976، لم يكن سوى لاعب كريكيت ذي معدل سرعة متوسطة.

وخلال هذا العقد مثل خان فرقاً أخرى، بما في ذلك داود إندستريز من 1975 إلى 76، الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من 1975، 76 إلى 1980- 81، ثم لعب لصالح ساسيكس في الفترة من 1983 إلى 1988.

في عام 1971 قام خان في أول ظهور له بأول مباراة تيست كريكيت ضد إنجلترا في برمينجهام، وبعد ثلاث سنوات ظهر لأول مرة في مباراة وان داي إنترناشيونال (One Day International) اختصاراً (ODI)، وذلك ضد إنجلترا في مدينة نوتينجهام أيضاً، لصالح برودينشال تروفي (Prudential Trophy).

بعد تخرجه في جامعة أكسفورد وانتهاء مدة الاختبار القانونية في ورسيستشاير – عاد إلى باكستان عام 1976، وحصل على مكان دائم له في فريقه الوطني، بدءاً من موسم 1976- 1977، وخلال تلك الفترة لعبوا أمام نيوزيلاندا وأستراليا.

في أعقاب سلسلة مباريات مع أستراليا قام بجولة في جزر الهند الغربية، حيث التقى توني جريج الذي جعله يشترك في سلسلة الكريكيت العالمية التي ينظمها كيري بيكر، وقام ببثها على شبكته التليفزيونية في أستراليا.

كما حقق خان تصنيف تيست كريكيت بولينج بواقع 922 نقطة ضد الهند في 31 يناير عام 1983.