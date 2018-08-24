عمران خان ينفذ 3 وعود من أصل 35 تعهد بتحقيقها في المائة يوم الأولى

المواطن - سعد البحيري

بدأ رئيس وزراء باكستان في تنفيذ 3 وعود خلال أول 6 أيام من توليه منصبه رسميًا وذلك من إجمالي 35 وعدًا تعهد خلال حملته الانتخابية بأن ينفذها خلال أول مائة يوم.

ونشر موقع khanmeter على الإنترنت الوعود التي قطعها عمران خان على نفسه وما تم من تقدم في كل منها.

وشرع عمران خان في إصلاح الخدمات المدنية وتعزيز قوات الشرطة وتنمية إقليم جنوب البنجاب.

وتضمنت التعهدات التي قطعها عمران خان على نفسه إصلاحات اقتصادية واجتماعية في مختلف القطاعات تهدف إلى تعزيز استقرار باكستان ونشر الأمن والنهوض بالتعليم والثقافة.

والمعروف أن عمران خان من مواليد 25 نوفمبر 1952 وهو رئيس وزراء باكستان رقم 22 وقد شغل هذا المنصب رسميًا منذ 18 أغسطس 2018 م.

عمران خان هو لاعب كريكت دولي سابق، والرئيس الحالي لحركة إنصاف الباكستانية، وكان عضواً في الجمعية الوطنية لباكستان خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2018.

ارتفع شأن حركة الإنصاف التي يرأسها عمران خان وزادت شعبيتها منذ سنة 2011 بتأثير الثورات العربية لتضاهي الحزبين السياسيين التقليديَين، وحققت أغلبية في الانتخابات العامة الباكستانية لسنة 2018.

ويخوض عمران خان اختبارا صعبًا ليس على المستوى الداخلي فحسب بل على المستوى الخارجي أيضا، فبجانب العمل على مكافحة الإرهاب وتطوير التعليم وتحقيق التنمية الاقتصادية ونشر روح التسامح ونبذ العنف سيكون على عمران خان مهمة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالعلاقة مع الهند التي توترت منذ عقود بسبب الصراع على إقليم جامو وكشمير وكذلك العلاقة مع الولايات المتحدة.