عمر خريبين متحديًا: الهلال يُطارد السوبر .. ولن يتنازل عنه

المواطن - محمد سمعة

أوضح النجم السوري عمر خريبين مهاجم نادي الهلال أن الزعيم يرغب في افتتاح الموسم الجديد 2018-2019 بحصد لقب كأس هيئة الرياضة لتحديد بطل السوبر السعودي.

ونقل الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي على تويتر تصريحات عمر خريبين والذي قال فيها: نسعى في الموسم إلى تحقيق أهدافنا التي استعددنا من أجلها.

وأضاف خريبين: الفوز بالسوبر هدف من أهداف الهلال بالتأكيد، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب.

وأكمل خريبين حديثه قائلًا: أتمنى أن نُسعد جمهور الهلال ونحقق اللقب.

ومن المقرر إقامة مباراة نادي الهلال ونادي الاتحاد على لقب السوبر السعودي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في مدينة لندن البريطانية.

يذكر أن نادي الهلال أقام معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في دولة النمسا، كما أن الزعيم يطمح إلى افتتاح الموسم الجديد وهو وبطل للسوبر، ومن أجل رفع روحه المعنوية للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي.

تُوج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسم 2017-2018 برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي والذي احتل المركز الثاني.

يذكر أن نادي الهلال كان ودع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم من دور الستة عشر، بعد الخسارة في الموسم الماضي أمام نادي القادسية.

سجل عمر خريبين مع الهلال في الدوري السعودي بالموسم الماضي 7 أهداف.