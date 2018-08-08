عمر عبدالرحمن يوجه رسائل لهؤلاء.. ويشكر الجابر

المواطن - مروة نبيل

وجه عمر عبدالرحمن عموري، المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسائل عديدة، قبل قليل، للمسؤولين والجماهير في سلسلة تغريدات، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب عمر عبدالرحمن عموري على “تويتر”: “أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة.. وأشكر لسموه دعمه اللامحدود لي”.

وتابع عمر عبدالرحمن عموري قائلًا: “يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل”.

وأضاف عمر عبدالرحمن عموري في تغريدة أخرى قائلًا: “شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف.. شكرًا من الأعماق بومحمد”.

وحرص عمر عبدالرحمن عموري على توجيه رسالة لمُحبي الفريق الإماراتي، وقال: “شكرًا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية”.

وقام عمر عبدالرحمن عموري بتوجيه رسالة إلى الأسطورة الجابر، وقال: “كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق”.

واختتم عمر عبدالرحمن عموري تغريداته بتوجيه رسالة إلى الجماهير الهلالية، وقال: “تحية من الأعماق لعشاق الهلال.. سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال”.