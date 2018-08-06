عمر عبدالرحمن .. يُشعل الميركاتو الصيفي

المواطن - مروة نبيل

عمر عبدالرحمن عموري أضفى حالة من الإثارة خلال الميركاتو الصيفي في السعودية، حيث إنه بات حديث الساعة سواء بين الرياضيين أو جماهير الأندية خاصة الهلال والنصر.

وكانت تُشير كافة المقدمات خلال الأيام القليلة الماضية، إلى اقتراب عمر عبدالرحمن عموري من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قادمًا من العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وبدأت الجماهير الهلالية في التأكيد على إتمام الزعيم لصفقة عمر عبدالرحمن عموري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت هاشتاقاً للاحتفال بنجم العين الإماراتي وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع انتقال عمر عبدالرحمن عموري إلى نادي الهلال، تتقدم إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، بعرض مالي كبير يفوق عرض الزعيم إلى العين الإماراتي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه الدولي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبعد عرض النصر لنادي العين الإماراتي، خرجت تقارير صحفية، لتؤكد أن عمر عبدالرحمن عموري بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، بداية من الموسم الرياضي الجديد، إلا أن الهلال رفض ضياع الصفقة المرتقبة منه.

وأكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر متمسكة بالتعاقد مع عمر عبدالرحمن عموري في الموسم الجديد، وأرسلت عرضًا رسميًا يفوق عرض النصر إلى العين الإماراتي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتسبب العرض الهلالي لضم عمر عبدالرحمن عموري في الميركاتو الصيفي الحالي، في إضفاء حالة من الإثارة من الغموض حول مصير اللاعب.