عملاق لندن يُطارد وصيف مونديال 2018

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع المدافع الكرواتي دوماجوج فيدا مدافع نادي بيشكتاش التركي ومنتخب كرواتيا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي كان قد اهتم بالتعاقد مع فيدا، خاصة بعد إعجاب المدرب الألماني يورجن كلوب بقدرات اللاعب فيدا في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة EVENING STANDARD الإنجليزية أن الآرسنال سيحاول التعاقد مع فيدا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية اليوم الخميس.

وكان فيدا قد تألق مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا حيث ساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للبطولة أمام المنتخب الفرنسي.

ويذكر أن فيدا سجل هدفًا للمنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم وكان في شباك منتخب روسيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ونجح منتخب كرواتيا في التأهل لدور نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويريد بيشكتاش الحصول على مبلغ مالي قدره 26.9 مليون جنيه إسترليني للتفريط في فيدا خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي آرسنال لتعزيز صفوف بصفقات قوية وذلك من أجل محاولة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي أو التواجد في المربع الذهبي وذلك من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

تولى المدرب الإسباني أوناي إيمري تدريب آرسنال خلفًا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر.