عمليات الشراء ترفع الأسهم المصرية وبورصة كراتشي تتراجع عند الإغلاق

المواطن - واس

دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 47ر1% مسجلاً 73ر15835 نقطة، كما زاد مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 28ر0% ليصل إلى 3ر745 نقطة، كما أضاف مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا 55ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 95ر1926 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 8 مليارات جنيه ليصل إلى 9ر875 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 6ر920 مليون جنيه.

من جهة أخرى أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.69 % أي ما يعادل 295 نقطة، وأقفل عند مستوى 42249 نقطة.

وبلغت كمية التداول 58716930 سهماً نفذت في 351 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 92 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 232 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمنت الباكستاني على التداول الإيجابي في البورصة.