عملية دقيقة تنقذ حاجًّا ماليزيًّا من فقدان البصر في مكة

المواطن - مكة المكرمة

تمكن فريق متخصص من مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حاج ماليزي في العقد الرابع من العمر، من فقدان دائم لنعمة البصر إثر انفصال حاد في شبكية العينين نتيجة قطع كبير جدًّا في شبكية الدموع العملاقة (Giant Retinal Trears) والذي يعد حدثًا نادرًا.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الشبكية، الدكتور محمد المالكي، أن المريض تم استقباله في حالة حرجة بسبب انفصال بشبكية كلتا العينين بشكل حاد وفي وقت واحد مما تطلب معه التدخل بشكل عاجل؛ حيث إن هذه الحالة تعتبر من الحوادث النادر حدوثها، لافتًا إلى أنه تقرر إجراء عملية سريعة لإصلاح شبكية العينين باستخدام زيت السيليكون والمستخدم لمثل هذه الحالات والتي تكللت بالنجاح لينضم الحاج إلى بعثته وإكمال حجه، بحسب وكالة “واس”.

وأفاد بأن هذا النوع من العمليات لشبكية العين تعد من العمليات الحساسة والدقيقة جدًّا التي تحتاج معها إلى تقنيات عالية وحديثة وكوادر متخصصة مؤهلة.