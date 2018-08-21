عمليتان منفصلتان في المجاردة توقع بكميات من الكبتاجون والحشيش

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

تمكنت فرق البحث والتحري بمخفر شرطة ثربان، التابع لمحافظة المجاردة، من ضبط كميات من حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر في عمليتين منفصلتين.

ونجحت فرق البحث بالعملية الأولى في ضبط مركبة من نوع شيفروليه موديل 2005 على متنها شابان في العقد الثالث من العمر بحوزتهما 170 حبة مخدرة، بالإضافة لمبالغ مالية وأجهزة اتصال (هواتف نقالة).

وشهدت العملية الثانية، ضبط مركبة من نوع أكسنت هيونداي موديل 2010 يقودها شاب في العقد الثالث من العمر بحوزته إصبع وقطعة حشيش مخدر و9 حبات كبتاجون مخدرة، حيث تم اتخاذ اللازم وإحالة الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.