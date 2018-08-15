عمل حائل يزور أكثر من 80 منشأة للتأكد من التزامها بالتوطين

المواطن - حائل

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل، أمس، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، حملة تفتيشية على عدد من المحلات وذلك للتأكد من التزام المحلات بالتوطين.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد أن أعمال التفتيش متواصلة خلال أيام الإجازة وذلك للتأكد من سير التوطين بكافة المنشآت المستهدفة، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت التي زارها الفرع بلغ أكثر من 80 منشأة، منوهًا بالالتزام الذي وصلت له نسبة التوطين حيث بلغت 100%.

وأكد أن هذه النسبة تعد مؤشرًا إيجابيًا ونجاحاً لخطط العمل بمجالات التوطين التي تسير بصورة أكثر من رائعة.

وشدد مدير عام الفرع على استمرار الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التجارية لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، داعيًا الجميع التعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة، وكذلك الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها.