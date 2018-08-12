عموري مفاجأة الزعيم لجماهيره قبل مباراة الهلال في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من انتظام عمر عبدالرحمن عموري في تدريبات الزعيم الجماعية، إلا أنه سيغيب عن مباراة الهلال أمام الشباب العماني في دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، لعدم قيده في المسابقة.

وحرمت لوائح البطولة العربية للأندية، الزعيم من تسجيل عموري قبل مباراة الهلال أمام الشباب العماني، حيث إنها تنص على تسجيل اللاعبين قبل 4 أيام من تاريخ أول لقاء في المسابقة، في حين تم التعاقد مع عمر عبدالرحمن بعد إرسال القائمة بيوم واحد فقط.

ولم يتسبب تأخر التعاقد مع عموري في غيابه عن مباراة الهلال أمام الشباب العماني فقط، بل إنه منعه من حضور حفل تقديم اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق الأول بالزعيم، يوم الاثنين الماضي، لتُقرر إدارة الأزرق الاحتفال باللاعب بطريقتها الخاصة.

وقرر مجلس إدارة الزعيم برئاسة سامي الجابر، إقامة حفل لتقديم عمر عبدالرحمن عموري قبل مباراة الهلال والشباب العماني في البطولة العربية للأندية اليوم، على إستاد جامعة الملك سعود.

ومن المُقرر أن يقوم عموري بتوزيع الكرات والقمصان على الجماهير في مدرجات مباراة الهلال والشباب العماني ضمن منافسات البطولة العربية للأندية، احتفالًا بانضمامه إلى صفوف الزعيم في الموسم الجديد.

وخصص مجلس إدارة الزعيم منافذ لمتجر النادي، من أجل بيع قميص عموري في أماكن متفرقة من إستاد جامعة الملك سعود، وذلك وفقًا لحساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.