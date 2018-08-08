عموري هلالي رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة سامي الجابر، في التعاقد رسميًّا مع عمر عبدالرحمن عموري، قادمًا من صفوف العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعد اجتماع في مقر الزعيم دام لـ5 ساعات تقريبًا.

وكان نجم المنتخب الإماراتي والفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عمر عبدالرحمن عموري قد وصل إلى الرياض، فجر اليوم الأربعاء، وسط حضور جماهيري كبير، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف الهلال في الموسم الجديد.

وارتبط اسم عمر عبدالرحمن عموري بالانتقال إلى نادي الهلال خلال السنوات الماضية، ولكن دائمًا ما تتوقف المفاوضات، لينجح سامي الجابر في التعاقد مع نجم العين الإماراتي وواحد من أفضل لاعبي آسيا، لتدعيم صفوف الزعيم.

ويُعد انتقال عمر عبدالرحمن عموري إلى الهلال ليس بالأمر الغريب، حيث إنه دائمًا ما يُعبر عن حبه للزعيم، وسبق أن صرح أكثر من مرة أنه لا يُمانع الانتقال إلى صفوفه باعتباره أفضل الأندية العربية والآسيوية.

ولعب عمر عبدالرحمن عموري، صاحب الـ26 عامًا، بين صفوف نادي الهلال بداية من عام 2000 ولمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي.