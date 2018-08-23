“عموري” يتسبب بأزمة في مطار القاهرة

“عموري” يتسبب بأزمة في مطار القاهرة

2018/08/23
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - طارق سعد

تسبب التشابه الكبير بين الشقيقين عمر عبدالرحمن “عموري” ومحمد بتزاحم جماهيري كبير حول محمد عبدالرحمن فور وصول بعثة العين لمطار القاهرة للعب السوبر الإماراتي ضد الوحدة ، وظنّت الجماهير أن من تطارده هو النجم عموري خاصة في ظل التشابه الكبير في الجسم والطول وتسريحة الشعر .

وتقام السبت على ملعب بيراميدز في القاهرة مباراة السوبر الإماراتي للمرة الثانية ، حيث استضافت القاهرة للمرة الأولى قبل عامين سوبر الجزيرة والوحدة .


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