عموري يتلقى العيدية

المواطن - محمد سمعة

تألق النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري لاعب نادي الهلال الجديد وساهم في فوز الزعيم ببطولة السوبر السعودي أول أمس السبت على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

ونجح النجم عموري في أن يحصل على البطولة الأولى له مع نادي الهلال، منذ انضمامه للزعيم قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

ويذكر أن عموري يقفز من السعادة في الفترة الحالية، خاصة أن أول مباراة رسمية له مع الهلال كان نتيجتها التتويج ببطولة السوبر السعودي على حساب العميد.

وبالتأكيد حصول عموري على بطولة السوبر المحلي، سيجعله يقدم أفضل ما لديه مع الهلال في الدوري السعودي وفي بطولة كأس الملك وفي بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو والفنزويلي جيليمن ريفاس أحرزا هدف الهلال في شباك نادي الاتحاد، بينما سجل اللاعب المغربي كريم الأحمدي هدف الاتحاد الوحيد في شباك نادي الهلال في مباراة السوبر.

ونجح الهلال في التعاقد مع عموري، متفوقًا على النصر والأهلي اللذين رغبا في ضم النجم الإماراتي في الفترة الماضية.

سيخوض الهلال أول مباراة له في الدوري السعودي بالموسم الجديد ضد نادي الفيحاء في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري، حيث سيدافع الزعيم عن بطولته المفضلة من أجل التتويج بها للموسم الثالث على التوالي.