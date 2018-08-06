عموري .. يعيش في راحة بال وخدعه السحرية أبهرت الكبار

المواطن - محمد سمعه

تألق النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، لاعب نادي العين الإماراتي، في الفترة الأخيرة، دفع نادي الهلال في الفترة الماضية للتدخل بقيادة رئيسه سامي الجابر لمحاولة ضم النجم الإماراتي.

وكان غانم الهاجري، رئيس نادي العين، أعلن خلال مباراة العين ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، أن فريقه لا يمانع في إعارة عموري بعد تجديد عقده، مضيفًا أن اللاعب ستتم إعارته في حال تم تقديره وتقدير النادي ماديًّا.

ويذكر أن نادي الهلال ينافس جاره نادي النصر على ضم عموري، حيث أصبح اللاعب الإماراتي قريبًا من الانضمام إلى معسكر العالمي قبل انطلاق الدوري السعودي في موسمه الجديد آخر الشهر الجاري.

ويعيش عموري حاليًّا حالة من راحة البال، خاصة أنه سعيد بتنافس الهلال والنصر على التعاقد معه، بجانب أنه لاعب محترف ولا يمانع اللعب لأي فريق طالما العين سيحصل على قيمة مالية مناسبة من إعارته.

وكانت جماهير الهلال ذكرت منذ يومين عبر موقع تويتر أن اللاعب عموري أصبح هلاليًّا بشكل رسمي قبل الإعلان الرسمي من قبل الزعيم.

يذكر أن عموري، ساهم في فوز نادي العين بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بجانب قيادته للفريق العيناوي للفوز بلقب كأس رئيس دولة الإمارات في الموسم ذاته.

وفي حال لم يرحل عموري عن نادي العين، فإن اللاعب مرشح وبقوة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تُقام آخر العام الحالي في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ومن المتوقع تألق اللاعب عموري مع منتخب الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا والتي تُقام في شهر يناير المقبل في دولة الإمارات.

ويرغب عموري في قيادة منتخب الإمارات للفوز بالبطولة الآسيوية، بعد الفشل في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

يذكر أن عموري لعب من قبل مع ناشئي نادي الهلال، قبل السفر لدولة الإمارات والتألق مع نادي العين.