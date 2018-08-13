عناية تطلق برنامج 10×10 خلال الأيام الأولى من ذي الحجة

المواطن - الرياض

أطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” برنامج 10×10 في أيام العشر من ذي الحجة؛ من أجل تعزيز وتنمية مواردها المالية بهدف تأمين العلاج للمرضى الذين اجتمع عليهم المرض والفقر .

وقد اختارت الجمعية هذه البرامج بعناية حتى تغطي حاجة الفئات المستهدفة من المرضى الذين ينتظرون دورهم للعلاج والدواء .

ويشتمل البرنامج على 10 برامج نوعية وهي : عمليات القلب ، مكافحة العمى السكري، غسيل الكلي ، الرعاية المنزلية التأهيلية ، توفير الأجهزة الطبية ، توفير الأدوية ، مشروع تشغيل عيادات مجمع عناية الطبي، الحملات الوقائية والتوعوية ، زيارة المرضى ، مشروع الصدقة الجارية أوقاف الجمعية .

وتبلغ قيمة السهم بالبرنامج 100 ريال موزعة على 10 مشاريع نوعية.

وأوضحت جمعية عناية أنها بهذا البرنامج إنما تفتح لأفراد المجتمع باباً من أبواب الخير في أيام العشر من ذي الحجة والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم :(مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اْلأيَّامِ الْعَشْرِ) رواه البخاري، فبهذا التبرع الكريم يمكن للمرء أن يساهم في إنقاذ مريض هو في أمس الحاجة إلى الدواء، أو الأجهزة التعويضية أو عملية جراحية لتكون بلسماً لجراحهم .

يشار إلى أن جمعية عناية تتمتع بمجموعة من التزكيات من هيئة كبار العلماء في المملكة وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن محمد المطلق الذي أجاز دفع الزكاة والصدقات لمن هم بحاجة إلى العلاج وقال: إن جمعية “عناية” في أمسّ الحاجة للدعم من الأغنياء حتى من الزكاة المفروضة، حيث يمثل علاج الفقراء مصرفًا من مصارف الزكاة.

وأهابت الجمعية بالجميع المشاركة في دعم هذا البرنامج المهم في هذه العشر المباركات من ذي الحجة.

يذكر أن عناية هي جمعية خيرية تهتم بتقديم الخدمات الصحية وتستهدف المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويتولى رئاستها الـفخرية صـاحـب الـسمو الـملكي الأمير فيصل بن بندر بـن عبد العزيز أمير مـنطقة الـرياض، ويـضم مـجلس إدارتها نخبة من أصـحاب المعالي والـفضيلة ومـجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين من أبناء الوطن.

وقد تمكنت الجمعية خلال 6 أشهر من ميزانية عام 2018 م من علاج 9570 مستفيداً في مجمعها الطبي في حي السويدي ، كما تمكنت ضمن مسار العلاج الخيري من علاج 770 مستفيداً ، وعملت كذلك على توفير الأجهزة الطبية لعدد 640 مستفيداً وصرف الدواء لـ 577 مستفيداً .