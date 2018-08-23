عوالق بالمشاعر وغيوم على مكة والمدينة وعرفات يسجل 44 درجة

عوالق بالمشاعر وغيوم على مكة والمدينة وعرفات يسجل 44 درجة

2018/08/23
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الخميس هي الآتي:
مكة المكرمة: الطقس: غائم جزئي / أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
عرفات: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة : 40 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
منى : الطقس : غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 43 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
مزدلفة : الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 43 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة: 30 % ، اتجاه الرياح : جنوبية غربية .
جدة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 37 د.م، الرطوبة: 75% .

 


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