عودة باولو مالديني .. تعطي قبلة الحياة لـ ميلان

المواطن - محمد سمعه

عاد النجم الإيطالي السابق باولو مالديني إلى صفوف نادي ميلان الإيطالي، حيث تولى منصب مدير تنمية الإستراتيجية الرياضية.

وكانت مجموعات شركات ELLIOT الاستثمارية الأميركية تولت مسؤولية إدارة نادي ميلان بعد رحيل المالك الصيني، لوجود أزمة مالية.

وقامت مجموعات الشركات الأميركية بتغيير جميع الأفراد والذين تولوا المناصب الإدارية في النادي خلال الفترة الماضية، حيث يهدف ميلان إلى استعادة أمجاده الأوروبية والغائبة عنه منذ عام 2007.

يذكر أن نادي ميلان الإيطالي كان حُرم من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2018- 2019؛ وذلك بسبب عدم التزامه بميثاق اليويفا حول اللعب المالي النظيف.

وكان الأسطورة باولو مالديني تُوج مع نادي ميلان بلقبي دوري أبطال أوروبا عامي 2003 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي و2007 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي.

اعتزل باولو مالديني كرة القدم بشكل نهائي في عام 2009.

يذكر أن والد النجم باولو مالديني وهو المدرب الإيطالي الراحل تشيزاري مالديني تولى تدريب منتخب إيطاليا في كأس العالم عام 1998 والذي أقيم بفرنسا.

اعتزل النجم باولو مالديني اللعب الدولي مع منتخب إيطاليا، وذلك بعد خروج الأتزوري من بطولة كأس العالم 2002، والتي أقيمت في كوريا واليابان من دور ثمن النهائي.

فاز باولو مالديني بـ26 بطولة مع نادي ميلان، كما شارك مع الروسونيري في 647 مباراة.