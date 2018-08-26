عودة 500 ألف معلم إلى مدارسهم غداً.. حقائب تربوية وتطوير مهني ورؤية مستقبلية

المواطن - الرياض

يعود غداً الاثنين، بمشيئة الله، أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم وذلك بعد إجازة نهاية العام والتي استمرت نحو 3 أشهر، بالإضافة إلى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تقوم إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بتنفيذ برنامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات خلال أسبوع التهيئة من يوم غد (الاثنين) وقبل عودة الطلاب.

ويهدف البرنامج إلى دعم جاهزية المعلم من خلال برنامج تطوير مهني تشاركي قائم على المدرسة يشترك المعلمون والمشرفون التربويون فيه، وتتولى إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم مهمة الإشراف على تنفيذ البرنامج.

لجان إشرافية

وأعلنت وزارة التعليم عن تشكيل لجنتين في تعليم البنين والبنات للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة المساعد والمساعدة للشؤون التعليمية وعضوية مديري الإدارات ذات العلاقة (التدريب والابتعاث، والإشراف التربوي) ومديري مكاتب التعليم وتكون مهماتهم: وضع خطة متكاملة تستهدف انخراط جميع المعلمين والمعلمات في المدرسة في برنامج تطوير مهني بمشاركة ودعم المشرفين التربويين بالاستفادة مما ورد في فقرات البرنامج.

كما تشكل لجنة في المدرسة برئاسة قائد المدرسة لمتابعة تنفيذ البرنامج داخل المدرسة وتكون مهماتها وضع خطة المدرسة لتنفيذ البرنامج بناء على خطة إدارة التعليم والإشراف على تنفيذ البرنامج ودعم تقدمه والتواصل مع إدارة التعليم أو مكتب التعليم عند الحاجة لدعم فني من المشرف التربوي وإعداد التقرير الختامي للبرنامج ورفعه لإدارة التعليم أو مكتب التعليم.

حقائب تربوية

ويشمل البرنامج عدداً من الحقائب التربوية التي بُنيت وفق مسارات متدرجة مهارياً في مجالات: إدارة الصف، وخصائص النمو، واستراتيجيات التدريس كالتعلم النشط، والتعلم التعاوني، والتعلم بالاستقصاء وغيرها، وتتولى إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم الإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة مساعدي الشؤون التعليمية في كل إدارة تعليمية.

تطوير مهني

كما يتيح البرنامج المجال لتفعيل بعض الأفكار المقترحة كمبادرات المشرفين التربويين، ومبادرات مراكز التطوير المهني المدرسية في بعض المدارس التي يحددها مكتب التعليم في كل إدارة تعليمية، على أن يراعى في تنفيذ البرنامج التنسيق الجيد لضمان استمرار المدارس بالعمل للاستعداد لبداية العام الدراسي واستقبال الطلاب باستكمال الأعمال الإدارية والتسجيل وتهيئة الفصول وغيرها.

تقارير ختامية

ومن المقرر أن ترفع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تقريراً ختامياً للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بأداء وسير العملية التعليمية والتطويرية للمعلمين والمعلمات من خلال تلك المرحلة قبل عودة الطلاب إلى مدارسهم.

وتستهدف وزارة التعليم من هذه البرامج تطوير أداء المعلمين؛ لتأهيل جيل جديد واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر وتكنولوجيا المستقبل.