عيادات متنقلة للكشف على حجاج أوزباكستان

عيادات متنقلة للكشف على حجاج أوزباكستان

2018/08/12
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الصحة العامة بالتعاون مع شركة النهدي الطبية بزيارة بعثة الحج الأوزبكية لتقديم خدمات الرعاية المتنقلة.
وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات إدارة الصحة العامة والتي تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية للحجيج في أماكن سكنهم عن طريق توفير عيادة متنقلة مجهزة بالتجهيزات الطبية اللازمة (عيادة عامة – عيادة كشف السكر والضغط – عيادة تعليم أساسيات مكافحة العدوى – عيادة التطعيمات – عيادة التثقيف الصحي).


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