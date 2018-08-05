عيش التحدي .. مشروع صيفي من STC

المواطن - الرياض

أطلقت شركة الاتصالات السعودية مشروعها الصيفي ” عيش التحدي ” للاعبين الناشئين السعوديين ما بين أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأكاديمية ريال مدريد الإسباني حيث تم اختيار 40 لاعبًا ناشئًا من معظم الأندية المحلية بعد منافسات طويلة تمت على عدة أشهر الموسم الرياضي المنصرم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وقد تم اختيار المجموعتين لأكاديمية يونايتد والريال عن طريق أجهزة فنية تنتمي لهذه الأندية الأوروبية ومدربين وطنيين وسيتدرب الناشئون في مدريد ومانشستر على مدار أسبوعين داخل الأكاديميات في معسكر مغلق سيشهد تمارين صباحية ومسائية بالإضافة لدورات تدريب للغتين الإنجليزية والإسبانية وهناك فعاليات مصاحبة على المستوى الثقافي وأيضاً الترفيهي وقد غادر اللاعبون مع فريق عمل من STC ومدربين وطنيين هم أحمد خليل وتركي الصويلح لمانشستر ومدريد .

وكانت الاتصالات السعودية قد بدأت تجربتها مع مشروع عيش التحدي منذ العام 2008 وجاءت طريقة الاختيار متنوعة فشملت عملاء STC الصغار في العام الأول وتنوع الاختيار ما بين المدارس في المملكة ولاعبي الأندية.

الجدير بالإشارة أن بعثتي مدريد ومانشستر لم تضم إلا لاعبًا واحدًا من نادي الهلال هو أحمد متعب العنزي، حيث اعتذر نادي الهلال عن انضمام 7 لاعبين آخرين فازوا بهذه الفرصة بسبب ارتباطهم بمعسكر مغلق مع ناديهم .