عين الإنسان.. جوهرة لا تُقدَّر بثمن هكذا نحافظ عليها

عين الإنسان.. جوهرة لا تُقدَّر بثمن هكذا نحافظ عليها

2018/08/28
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

عين الإنسان جوهرة ثمينة لا تُقدَّر بثمن، يرى من خلالها جمال الحياة، وبديع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

ويوجه أطباء العيون مجموعة من النصائح للحفاظ على عين الإنسان:

شرب الكثير من الماء لترطيب الجسم والعينين بشكل جيد.

– تجنب جفاف الجسم ومن الضروري خلال وجبة الإفطار تناول الخضراوات والفاكهة.

– إذا كنت تعمل فترات طويلة أثناء أمام شاشات الكمبيوتر يجب أخذ وقت من الراحة، لأن نقص الماء في الجسم أثناء الصيام يزيد من جفاف والتهابات العين.

– من الضروري ارتداء نظارة عين شمسية أثناء الخروج في النهار لحماية عينيك.

– يفضل تجنب تعرض العين للشمس نهائيا، لتفادي أي مشاكل صحية ومضاعفات.

– احرص على تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالماء كالبطيخ والخيار والجرجير والخس والكابوتشا، فهي جيدة لسلامة عينيك وعدم جفافهما.

– إذا كنت تعاني من حكة شديدة في العين استخدم قطرة مرطبة للعين ولا تتجاهلها.

– يجب غسل العينين جيدا بالماء أثناء النهار لترطيبها وإزالة أي شوائب بها.


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