غادة عادل ترد على خبر طلاقها بـ فوتوسيشن جريء

المواطن - سعد البحيري

في أول رد فعل لها بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري خضعت غادة عادل إلى فوتوسيشن جديد تألقت خلاله بالأصفر الجريء وزادت من حيرة متابعيها.

بعد زواج دام عدة سنوات أسفر عن 4 أولاد وابنة واحدة انفصلت غادة عادل عن زوجها لتفتح بابا جديدًا من التكهنات حول أسباب الطلاق.

وظهرت غادة عادل في أحدث مجموعة لها من الصور بعد ساعات من الإعلان عن خبر طلاقها في رسالة ضمنية على أنها قررت البدء من جديد.

والمعروف أن غادة عادل من مواليد 25 ديسمبر 1974 وهي ممثلة مصرية ولدت في بنغازي بليبيا وأمضت فيها طفولتها وصباها واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها هناك وبعد أن توفيت والدتها وهي في الثانية من عمرها عاشت مع زوجة أبيها.

بدأت غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية “تخسري” عام 1997.

قدمت غادة عادل في العام نفسه عملين في التلفزيون من خلال فوازير أبيض وأسود ومشاركتها في الجزء الأول من مسلسل زيزينيا.

تقدم غادة عادل حاليًا برنامج “تعشبشاي” كل يوم جمعة الساعة 9 مساءً على قناة DMC.

بداية غادة عادل الحقيقية كانت مع فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” في عام 1998 بمشاركة مجموعة من النجوم محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي.

أمضت غادة عادل 3 سنوات بدون أي أعمال لتعود عام 2004 بفيلم “الباشا تلميذ” مع كريم عبد العزيز وحسن حسني من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

غادة عادل هي ابنة أخت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وابنة خالها هي الممثلة ريم البارودي، اكتشفها المنتج والمخرج مجدي الهواري ثم تزوجها ولهما من الأبناء: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.