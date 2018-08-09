غالب رئيساً لنادي الشهيد بمحايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

اختارت الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشهيد بمحايل عسير، أمس، إبراهيم غالب رئيساً لمجلس إدارة النادي، كما اختارت أعضاء مجلس الإدارة.

وكان النصاب القانوني للجمعية قد اكتمل إلى جانب حضور معتق بن جرمان مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير، وسلطان الأحمري مندوب الانتخابات العامة بالهيئة العامة للرياضة، وفهد حنتوم رئيس شؤون الأندية في مكتب الهيئة العامة للرياضة بعسير.

واختارت الجمعية غالب رئيساً للنادي، إضافة إلى اختيار 8 آخرين أعضاء لمجلس الإدارة، حيث شكر غالب الحضور على هذه الثقة.

وضم مجلس الإدارة: محمد الأحمري، محمد العسيري، أحمد عسيري، علي الرايقي، عبده عسيري، إبراهيم آل القحيم، إبراهيم الهلالي، عبدالله آل دعشوش.