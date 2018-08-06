غدًا أول موسم مرخيات القلايد و26 يومًا على انتهاء الصيف الحار

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق أن غدًا الثلاثاء هو أول موسم مرخيات القلايد.

وأضاف الزعاق عبر تويتر أن مرخيات القلايد وهو آخر مواسم الصيف الحار ومدته 26 يومًا (13 يومًا من الكليبين و13 يومًا من سهيل) وبانتهائه يبرد آخر الليل وتتحسن الأجواء في آخر النهار وتبدأ تنكمش الرطوبة عن السواحل.

وأوضح أن القلايد جمع قلادة وهي الشمائل التي تشد على بطون الإبل في أول النهار ثم ترتخي.