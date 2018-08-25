غدًا.. افتتاح تقاطع طریق الملك عبدالعزیز مع طریقي الثمامة والإمام سعود

المواطن - الرياض

من المقرر أن يتم غدًا الأحد افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريقي الثمامة والإمام سعود.

وأعلن حساب “مشاريع السعودية” عبر “تويتر”، أن غدًا الأحد سيكون موعد افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الثمامة (التخصصي) وطريق الإمام سعود بن فيصل شمال الرياض، وذلك بعد اكتمال أعمال إعادة تأھيله بنظام التدفق المروري المستمر CFI.

ويعمل نظام التدفق المروري المستمر على رفع كفاءة التقاطع وتقليل زمن انتظار المركبات، عن طريق فصل حركة المرور المتجھة إلى اليسار في منطقة التقاطع؛ إذ يجب على السائقين الراغبين في الاتجاه يسارًا الالتزام بالمسارات الأولى في أقصى المسار.