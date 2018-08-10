غرفة الأحساء توفر 26 وظيفة إدارية وفنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الأحساء عن تنظيم لقاء توظيفي مع مصنع شركة الراشد للبوليسترين لشغل عدد (26) وظيفة إدارية وفنية، لحملة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف التالية:

. منسق مبيعات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. أمين مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة.

. رسام أوتوكاد: شهادة الدبلوم في تخصص (Autocad).

. مشغل ماكينة: شهادة الدبلوم الفني.

. عامل إنتاج: شهادة الثانوية العامة فما دون.

وبينت الغرفة أن المزايا الوظائف هي:

– تأمين طبي.

– بدل سكن.

– بدل مواصلات.

وأوضحت الغرفة أن موعد المقابلات الشخصية سيعقد في يوم الإثنين 2 ذو الحجة 1439هـ الموافق 13 أغسطس 2018م، عند الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بمقر غرفة الأحساء- قاعة الشيخ سليمان الحماد.