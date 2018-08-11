غرفة الرياض تطرح 338 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر عدد (338) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:
. شركة صناعات العيسى.
. شركة درعة للتجارة.
. شركة الخطوط السعودية للتموين.
. مركز براعم مبدعة لضيافة الأطفال.
. شركة دشداشتي القابضة.
. مركز الرميزان للتدريب.
. شركة اني وداني.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منشطة مبيعات: شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– بائع: الشهادة الابتدائية فما فوق.
– بائعة: شهادة الكفاءة المتوسطة فما فوق.
– موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– مساعد إداري: شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– معلمة رياض أطفال: شهادة البكالوريوس في تخصص رياض أطفال.
– محاسبة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.
– موظف استقبال فندقي: شهادة الدبلوم فما فوق.
– بائعة ذهب ومجوهرات: شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– بائع: شهادة الثانوية العامة.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، الدخول على الرابط التالي: (هنا).