غرفة الرياض تطرح 338 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر عدد (338) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة صناعات العيسى.

. شركة درعة للتجارة.

. شركة الخطوط السعودية للتموين.

. مركز براعم مبدعة لضيافة الأطفال.

. شركة دشداشتي القابضة.

. مركز الرميزان للتدريب.

. شركة اني وداني.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منشطة مبيعات: شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– بائع: الشهادة الابتدائية فما فوق.

– بائعة: شهادة الكفاءة المتوسطة فما فوق.

– موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– مساعد إداري: شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– معلمة رياض أطفال: شهادة البكالوريوس في تخصص رياض أطفال.

– محاسبة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– موظف استقبال فندقي: شهادة الدبلوم فما فوق.

– بائعة ذهب ومجوهرات: شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– بائع: شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، الدخول على الرابط التالي: (هنا).