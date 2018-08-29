غضب تركي آل الشيخ فسارعت الاتصالات السعودية للإيضاح

المواطن - الرياض

بعد ساعات قليلة من مطالبة رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ لشركة الاتصالات السعودية بعقد مؤتمر صحفي عاجل اليوم لايضاح طريقة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد ، سارع الشركة للنشر عبر حسابها في تويتر انفوجرافيك يوضح الآلية.

وكان آل الشيخ كتب تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: على STC غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني، غير معقول بقي 48 ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن يكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة.

وكان الجمهور السعودي على “تويتر” أبدى استياءه من التأخر في الإعلان عن كيفية النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي للموسم الجديد.

يذكر أن جماهير الكرة السعودية كانت أعربت عن قلقها من وجود احتمالية لتشفير مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد.