غموض موقف إدواردو

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لأولى مواجهاته في الدوري السعودي للنجوم أمام الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، وسط غموض لموقف نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، حيث لم تتحدد إمكانية مشاركته من عدمها حتى الآن.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إجراء البرازيلي كارلوس إدواردو لأشعة على ساقه، بعد شعوره بآلام، يوم الأحد، الأمر الذي تسبب في غيابه عن التدريبات.

وخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، مساء الاثنين، لبرنامج علاجي بالعيادة وتأهيلي بالجري ستتضح مدته، بناء على استجابته للعلاج.

ويخشى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، أن تؤثر الإصابة على مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو في مباراة الفيحاء، خاصة أنه من العناصر الأساسية للزعيم.