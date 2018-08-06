غوغل تعلن عن قنبلة جديدة تهدد هواتف آبل وسامسونغ

المواطن - متابعة

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن موعد “القنبلة الجديدة ” كما وصفتها، والتي ستهدد عروش “آبل” و”سامسونغ” في سوق الهواتف الذكية العالمي.

وكشفت مصادر أن “غوغل” حددت أخيرا موعد طرحها لهاتفيها الجديدين “بيكسل 3” و”بيكسل 3 إكس إل”، والذي سينافس بصورة كبيرة هواتف منافسيها وأبرزهم “غلاكسي نوت 9”.

وأشار المصدر إلى أن غوغل قررت طرح “بيكسل 3″ و”بيكسل 3 إكس إل” في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تكشف “غوغل”، في اليوم ذاته، بمؤتمرها الصحفي العالمي عن تقنيات وأجهزة جديدة، مثل “بيكسل بوك”، و”غوغل هوم ماكس”، والساعات الذكية “بيكسل برانديد وير” ونظام تشغيلها الجديد.