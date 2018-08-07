غوغل تُطلق نسختها الجديدة من أندرويد قريباً

المواطن - متابعة

كشف المدون الشهير “إيفان بلاس” أن غوغل ستُصدر نسخة جديدة من نظام أندرويد، في 20 أغسطس المقبل.

ويتوقع أن تحمل نسخة أندرويد الجديدة اسم “PISTACHIO”، حيث وضع “بلاس” حرف “P” على التقويم الذي نشره عن موعد إصدارها.

ووفقاً لبعض التسريبات، فإن أندرويد الجديد سيحسن من جودة عرض وتصوير الفيديوهات والصور خصوصا في ظروف الإضاءة الخافتة، كما سيمكن المستخدم من التنقل بين التطبيقات بإزاحتها على واجهة العرض كما في هواتف “IPHONE-X”.

وينتظر أن تمكن نسخة “P” صاحب الهاتف أو الجهاز الذكي من التحكم بمدة استخدام كل تطبيق على حدة، وذلك لمساعدة الناس على التخلص من إدمان بعض التطبيقات، والحد من استهلاك الطاقة في الأجهزة.