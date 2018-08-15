غويدي يُركز على الاستحواذ والكرات العرضية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الحصة التدريبية بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم مران التحكم بالكرة والاستحواذ تحت ضغط.

وركز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأرجنتيني بابلو غويدي خلال الحصة التدريبية على بناء اللعب والكرات العرضية من الجانبين، بالإضافة إلى طريقة التعامل المُثلى معها سواء من المهاجمين أو المدافعين.

وكثف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي الجرعات التكتيكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عندما أقام مناورة فنية على كامل الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المحرق البحريني ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، ثم يواجه التعاون في أولى مباريات الدوري السعودي للنجوم.