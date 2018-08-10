فؤاد أنور لـ”المواطن”: رأس الحربة الأجنبي مطلب شبابي

ذكر كابتن المنتخب والشباب والنصر سابقاً فؤاد أنور في تصريح خاص لـ”المواطن” أنه يُفضّل استبدال اللاعب البرازيلي صوماليا برأس حربة أجنبي.

وكان صوماليا قد غادر معسكر الشباب في سلوفينيا دون إتمام التعاقد مع الشباب بسبب فشله في تجاوز الكشف الطبي.

وأضاف الدولي السابق لـ”المواطن” : ” الرأي الأول والأخير للمدرب الذي يملك الصلاحية في تحديد حاجات الفريق الفنية والعناصرية، ومن الضروري أن يتحمل كامل المسؤولية عن خياراته التعاقدية، لكن من وجهة نظر شخصية أرى أنه من الضروري تواجد رأس حربة أجنبي في ظل تقدم ناصر الشمراني في السن، كما أنه لا يمكن المراهنة على الشاب عبدالله الحمدان لصغر سنه وقلة تجربته على مستوى الفريق الأول، سبق أن أشرفت على الحمدان وأتنبأ له بمستقبل باهر لكن الآن الوقت مبكر للاعتماد عليه بشكل جدي في الفريق الأول”.

واختتم فؤاد أنور تصريحه لـ”المواطن” بأنه في حال عدم جلب الأجنبي الثامن (بديل صوماليا) في خانة رأس الحربة، يجب على الشبابيين دعم خيارات المدرب الذي ربما لديه أسلوبه الخاص في طريقة اللعب بما يتواكب مع الخيارات الأجنبية التي طلبها .