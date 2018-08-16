فتح باب القبول لأصحاب الفود ترك الراغبين في العمل بمشعر عرفات

فتح باب القبول لأصحاب الفود ترك الراغبين في العمل بمشعر عرفات

2018/08/16
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن فتح باب القبول لأصحاب عربات “الفود ترك” الراغبين في العمل وبيع منتجاتهم بمشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذا يأتي حرصًا منها على تهيئة وتوفير جميع الخدمات البلدية التي من شأنها التيسير على ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل طمأنينة.


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