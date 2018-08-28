فتح بوابات سد وادي بيش لمدة شهر

المواطن - واس

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة الخميس القادم، لفتح بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف 10 مليون متر مكعب من المياه مدة شهر، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعما للمياه الجوفية في المنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر بن جبر, أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 10 مليون متر مكعب ، مشيراً إلى أن سد وادي بيش تم افتتاحه في عام 2009م، إذ يبلغ طوله 340 مترا وارتفاعه 106 أمتار.

ودعت الوزارة المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.