فرع العمل بالرياض يُحرر 213 مخالفة وينذر 57 منشأة

المواطن - الرياض

نفذ مفتشو مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبمشاركة الجهات الشريكة خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكلٍّ من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 213 مخالفة وإنذار 57 منشأة، كما نفذت المفتشات أيضًا عددًا من الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها أسفرت هذه الحملات عن زيارة 281 محلًّا وضبط 75 مخالفة وإنذار 19 محلًّا.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 2219 منشأة تجارية.

ودعا السيالي، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.