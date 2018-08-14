فرق الدراجات النارية جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

هيأت المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج، عدد كبير من فرق الدراجات النارية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم تزويدها بأحدث التجهيزات، للقيام بمباشرة أعمال الإطفاء إضافة إلى عملها في الإشراف الوقائي ومتابعة اشتراطات السلامة في جميع منشآت إسكان الحجاج ومخيماتهم بالمشاعر وكافة الأماكن التي يتواجد بها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن الاستعانة بهذه الدراجات النارية تأتي لتسريع عملية مباشرة الحوادث لحين وصول فرق الإطفاء المتحركة بأحجامها الكبيرة وكذلك سيارات صهاريج الإطفاء لعمق المشاعر المقدسة بسبب كثافة أعداد الحجاج وضيق المساحة الجغرافية للمشاعر، مشيرة إلى قدرة فرق الدراجات النارية على اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولى لمباشرة الحوادث خصوصاً في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج وكذلك المناطق الجبلية حيث تم تجهيز الدراجات النارية بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لأقرب الوحدات الميدانية إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها وقبل تفاقمها .

وأشارت إلى أن فرق الدراجات النارية تبدأ مهامها بالمشاعر قبل وصول الحجيج وذلك من خلال القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، حيث تتولى كل فرقة من فرق الدراجات النارية متابعة اشتراطات السلامة في المخيمات في مساحة جغرافية محددة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات في المخيمات بما في ذلك سلامة التمديدات الموجودة في هذه المساحة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها .

وبينت أن فرق الدراجات النارية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، مثل فصل الكهرباء عن المربع الذي يقع الحادث به ، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات الكائنة بالقرب من موقع الحادث . كما تتولى دوريات الدراجات النارية ضمن مهامها في الحج مسؤولية منع استخدام الغاز المسال في المشاعر المقدسة والتأكد من سلامة استخدام المواد البديلة للغاز وسلامة مخارج الطوارئ في مخيمات الحجيج.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن مجموعات الدراجات النارية لأعمال الإشراف الوقائي تعنى كذلك بتشغيل مآخذ الحريق والتأكد من قدرة القائمين على خدمة الحجاج بالمخيمات من استخدام وسائل الإطفاء وخراطيم المياه والتأكد من جاهزية هذه الوسائل في كل مخيم وصلاحيتها للاستخدام والمحافظة على بقاء مخارج الطوارئ مفتوحة، والتأكد من سلامة وجاهزية نظم الإنذار ومتابعة جاهزية خراطيم وبكرات الإطفاء بالمخيمات وعدم استخدام مياه الحريق في أي أغراض أخرى ومنع تخزين أو وضع أمتعة في الممرات الطولية أو العرضية بالمخيمات. وتمتد هذه المهام لتشمل التأكد من سلامة مجاري تصريف مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى التدخل السريع، باستخدام وسائل المكافحة المتوفرة في المخيمات أو تجهيزات الدراجات النارية من وسائل الإطفاء وذلك من خلال جولات ميدانية مجدولة على مدار الساعة بالمشاعر المقدسة كافة .